US-Teenager baut Gewehr aus Legosteinen und wird inhaftiert

Der Junge schrieb unter dem Bild der Gewehr-Imitation: „Kommt morgen nicht in die Schule“. Obwohl ein Mitschüler ihn bat, den Beitrag zu löschen, weigerte sich der 14-Jährige. Jetzt wird er der terroristischen Drohungen beschuldigt und befindet sich in der Jugendstrafanstalt.

© Foto: San Diego Sheriff Gewehr aus Lego

„Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche Zugang zu Jagdbüchsen hatte. Die Ermittlung wird zeigen, ob er auch Zugang zu anderen Waffen hatte“, so die Polizei

Am 14. Februar hatte ein 19-jähriger Amokläufer an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida aus einem AR-15-Sturmgewehr das Feuer eröffnet. Dadurch kamen 17 Personen ums Leben.

