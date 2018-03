Schweizer Polizei testet Drohnen für Verbrecherbekämpfung

Bei Such- und Rettungseinsätzen, aber auch bei der Überwachung von Veranstaltungen und bei der Verfolgung Krimineller will die Schweizer Polizei vermehrt Drohnen einsetzen. Sie stützt sich dabei auf die Empfehlung einer Arbeitsgruppe der Polizei.

Große Vorteile verspricht sich die Schweizer Polizei vom Einsatz von Drohnen im Vergleich zu gängigen Polizeimethoden. Deswegen hat die Arbeitsgruppe der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) allen Schweizer Polizeistellen den Einsatz von Drohnen empfohlen.

Diese könnten bei Such- und Rettungseinsätzen Ausschau nach „verirrten Alpinisten und verwirrten Personen“ halten, erklärt Anita Serti, Sprecherin der Arbeitsgruppe, im Sputnik-Interview. „Hier hat man den Vorteil, dass eine Drohne sehr tief fliegen kann. Sie kann dem Gelände folgen. Und man kann sie auch bei schlechter Sicht einsetzen“, so die Sprecherin.

Drohnen bereits im Polizeieinsatz

Kürzlich habe die Polizei bei einer Suchaktion nach einer vermissten Person bereits eine Drohne eingesetzt. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass die Person in eine Schlucht gestürzt sei. Mithilfe einer Drohne habe man sie dann lokalisieren können. Der Vorteil: „Die Rettungskräfte mussten keinen gefährlichen Abstieg in die Schlucht vornehmen. Und auf das Aufgebot von Personenspürhunden konnte verzichtet werden“, so Serti.

Ebenfalls sei mithilfe einer Drohne jüngst ein Ski-Unfall aufgezeichnet worden. Die so entstandene Lageübersicht sei bei der Klärung des Unfallhergangs sehr nützlich gewesen.

Die Lageübersicht sei auch bei Großveranstaltungen oder Großereignissen wie Brandkatastrophen von großem Nutzen. „Man kann Unfälle und Verbrechen dokumentieren“, so die Sprecherin. Die Dokumentation könne wieder als Beweissicherung verwenden werden. Außerdem könnten die Flugmaschinen zur „Aufklärung und Erkundung“ eingesetzt werden, wenn etwa Personen beobachtet werden. Auch die Verfolgung von Kriminellen lasse sich bedeutend vereinfachen: „Selbstverständlich könnte man auch flüchtige Personen anstatt mit Fahrzeugen oder mit Helikoptern mit einer Drohne verfolgen“, sagt Serti dazu.

Polizeidrohnen gegen Verbrecherdrohnen

Schließlich empfiehlt die Polizei nicht nur den Einsatz von Drohnen bei der Polizei zur Aufklärung von Unfällen und Verbrechen, sondern auch für eine bessere Drohnenabwehr: Dabei geht es darum, dass die Polizei sich vertraut macht mit den Möglichkeiten der Erkennung und Abwehr fremder Drohnen.

Hier gibt es verschiedene Szenarien: Zum einen können Drohnen in Sicherheitszonen wie Gefängnisse oder in den Flugraum von Flughäfen eindringen. Sie können aber auch als Spionagewerkzeug die Privatsphäre von Menschen verletzen. Und sie könnten sogar Sprengstoffe zu Großveranstaltungen transportieren und so für Anschläge genutzt werden. Sich gegen all diese Möglichkeiten zu wappnen, „die Drohne herunterzuholen“, wenn es sein muss – ist ebenfalls eine Empfehlung der Schweizer Arbeitsgruppe.

