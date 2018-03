„Game of Thrones“ à la Saakaschwili: Seltsamer Fund vor Parlament in Kiew – FOTO

Bei einer Durchsuchung des Zeltlagers vor dem Gebäude der Werchowna Rada (ukrainisches Parlament) in Kiew haben die Sicherheitskräfte am Samstag einen „Thron“ von Michail Saakaschwili gefunden, der an den Eisernen Thron aus der populären US-amerikanischen Fantasy-Fernsehserie „Game of Thrones“ erinnert.