Ein noch von dem ersten US-Präsidenten George Washington gepflanzter 227 Jahre alter Baum ist in den USA ein Opfer starker Windböen geworden. Dies berichtet die Zeitung „The Hill“.

Der Baum soll 1791 im ehemaligen Landsitz von George Washington Mount Vernon gepflanzt worden sein.

„Der starke Wind hat die 227-jährige kanadische Hemlocktanne und eine Rote Zeder in Mount Vernon umgeworfen, die jahrelang am Grab von Washington standen", heißt es in der Mitteilung auf dem Facebook-Account von Mount Vernon.