Ein Passagierflugzeug der kirgisischen Fluggesellschaft Tez Jet hat am Sonntag nur 30 Minuten nach dem Start in Bischkek, der kirgisischen Hauptstadt, notlanden müssen. Ein Video davon wurde auf YouTube veröffentlicht.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie die Fluggäste weinen und beten.

Die Maschine mit 96 Passagieren an Bord war um 12.22 Uhr MEZ in Bischkek in die Luft gestiegen und musste 30 Minuten später ebenda notlanden. Der Grund dürfte der Ausfall des linken Triebwerks gewesen sein. Glücklicherweise soll niemand zu Schaden gekommen sein.