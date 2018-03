General: Dieses System macht russische Luftlandetruppen einzigartig

Außer den russischen Luftlandetruppen verfügt niemand in der Welt über Fallschirmsysteme für die Luftlandung von schwerer Technik. Dies sagte der Vize-Chef der Luftlandetruppen für die Luftlandeausbildung, Wladimir Kotschenkow.

„Derzeit entspricht die bestehende Luftlandetechnik völlig den modernen Anforderungen eines Landeeinsatzes. Während es gleichartige Fallschirmsysteme für die Luftlandung von Militärs und Gütern in den Armeen der ausländischen Staaten gibt hat niemand außer uns Fallschirmsysteme für die Luftlandung von schwerer Technik“, sagte Kotschetkow gegenüber „Krasnaja Swesda“, derder Zeitung des russischen Verteidignugsministeriums.

In den russischen Luftlandetruppen werden ihm zufolge für die Luftlandung des Personals die Fallschirmsysteme D-6 der Serie 4 und D-10, der Ersatzfallschirm S-5, die Fallschirmsysteme für Sonderzwecke „Arbalet-1“ und „Arbalet-2“ verwendet. Die Technik und Güter werden demnach mittels der Fallschirmplattformen P-7 an dem Fallschirmsystem MKS-5-128R abgesetzt, aber auch mit den Fallschirmsystemen ohne Plattformen PBS-916 (925) an dem Fallschirm MKS-350-9.