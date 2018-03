Spott und starke Sprüche: So reagiert das Netz auf SPD-Entscheidung

Was haben die „GroKo“, das Unwort des Jahres und die Oscar-Verleihung gemeinsam? Sie alle finden sich in den Kommentaren zum SPD-Mitgliedervotum in den sozialen Netzwerken wieder. Nachdem die Sozialdemokraten am Sonntag das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung bekanntgegeben haben, ist das Echo im Netz enorm. Dabei wird mit Spott nicht gespart ...