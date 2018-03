Libanesische Schönheit repariert Porsches in Beirut – VIDEOs, FOTOs

Frauenpower auf Libanesisch: In einer Autowerkstatt in Beirut arbeitet eine 22 Jahre junge Frau als Mechanikerin. Sie ist die einzige Frau in der Männer-Belegschaft. Trotz anfänglicher Skepsis haben sich Autobesitzer schon an sie gewöhnt und vertrauen ihr ihre teuren Autos an, weil sie eben eine gute Spezialistin ist.