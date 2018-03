Poroschenkos Autokorso fährt Passanten an – VIDEO

Ein Wagen des Autokorsos des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko hat am Dienstag in der Stadtmitte von Kiew einen Fußgänger angefahren. Dies berichtet das Nachrichtenportal „Vesti Ukrainy“.

Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach um 11:45 Ortszeit (10:45 MEZ). Das Auto, das dafür verantwortlich ist, sei am Unfallort geblieben, während der Rest des Korsos weitergefahren sei.

Laut Augenzeugen wurde der Verkehr von einem Verkehrspolizisten geleitet; der Geschädigte, ein Rentner, überquerte die Straße bei einem Sperrsignal. Zudem habe die Geschwindigkeit der Fahrzeuge mindestens 80 Stundenkilometer betragen; der Rentner sei von dem Auto ein paar Meter weit geschleudert worden.

Polizei und Notfallambulanz kamen kurz darauf an den Unfallort. „Es gab viel Blut. Die Ärzte verbanden dem Mann den Kopf. Er konnte mit einem Fuß nicht auftreten", so die Augenzeugen. Laut den Ärzten wurde der Rentner in mittelschwerem Zustand ins Krankenhaus gebracht.