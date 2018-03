An-148-Absturz: Medien veröffentlichen letzte Worte der Piloten

Der russische Fernsehsender 78.ru hat die letzten Gespräche der Besatzung der am 11. Februar bei Moskau abgestürzten russischen Passagiermaschine An-148 veröffentlicht.

Der Flugschreiber nahm das Gespräch des Piloten Valeri Gubanow und des Co-Piloten Sergej Gambarjan einige Sekunden vor der Tragödie auf.

Die Fluginstrumente zeigten laut dem Sender unterschiedliche Geschwindigkeitsangaben . Vorläufigen Informationen zufolge wurde das durch einen Fehler des Co-Piloten verursacht. Er soll vergessen haben, die Aufwärmung des entsprechenden Sensors einzuschalten.

„Und dann, als er den Point of no Return passierte, ist er in Panik geraten und hat das Flugzeug nach unten gesteuert, statt zu versuchen anzusteigen“, schreibt der Sender.

Am 11. Februar war ein russisches Passagierflugzeug vom Typ An-148 der Gesellschaft Saratov Airlines in der Umgebung von Moskau abgestützt. Alle 65 Fluggäste und sechs Crew-Mitglieder kamen ums Leben. Die Maschine explodierte beim Aufprall.

