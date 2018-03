Terrorkämpfer nehmen Damaskus unter Raketenbeschuss: Tote und Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Beschuss von Damaskus durch Terrorkämpfer in Ost-Ghuta getötet und zwölf weitere verletzt worden. Dies teilte eine Quelle in der syrischen Polizei gegenüber Sputnik mit.

„Bewaffnete Gruppierungen in Ost-Ghuta haben Damaskus und dessen Vororte mit Raketen beschossen. Zwei Geschosse fielen im Bezirk Kamaria in der Altstadt von Damaskus, wobei vier Personen verletzt wurden", so die Quelle.

© REUTERS/ Bassam Khabieh Ost-Ghuta: Rebellen nennen Bedingung für freien Abzug der Zivilisten

Zudem seien bei einem Bombardement der Stadt Dscharamana unweit von Damaskus drei Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere wurden verletzt.

Illegale Milizen in Ost-Ghuta verüben täglich Minen- und Raketengriffe auf die syrische Hauptstadt. Betroffen sind sowohl die Vororte als auch die Innenstadt.