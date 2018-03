Flugzeugabsturz in Hmeimim: Opferanzahl präzisiert

„Nach den präzisierten Angaben befanden sich am Bord des Transportflugzeuges vom Typ An-26, der bei der Landung am Flughafen Hmeimim abgestürzt wurde, 33 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Sie alle sind Militärs der russischen Streitkräfte", heißt es in der Mitteilung.

© Sputnik/ Igor Zarembo Russisches Transportflugzeug stürzt in Hmeimim ab – 32 Tote

Zudem bestätigte das Verteidigungsministerium noch einmal, das Flugzeug sei keiner Feuereinwirkung ausgesetzt worden. Die Sonderkommission ziehe in ihrer Ermittlung alle Versionen in Betracht. Vorläufig gehe man davon aus, dass ein technischer Fehler die Katastrophe verursacht haben könnte.