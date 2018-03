Britischer Taucher schwimmt durch Plastikmüll – Schock-VIDEO

„Plastiktüten, Plastikflaschen, Plastikbecher, Plastikbeutel, Plastikfolie, Plastikstrohhalme, Platik, Plastik, so viel Plastik!“, so der in Indonesien lebende Taucher auf seiner Facebook-Seite.

Horner schrieb außerdem, dass am Folgetag an der Stelle kein Müll mehr gewesen sei. Die Strömung habe den Abfall vermutlich weiter hinaus in den Indischen Ozean gebracht.

Mindestens 18.000 Facebook-Nutzer haben bereits das Video geteilt. „Traurig“, „schrecklich“ – mit diesen Worten kommentierten sie den Facebook-Post von Horner.

