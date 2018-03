Flugzeugabsturz in Syrien: 27 Offiziere ums Leben gekommen

„Bei der Tragödie kamen 27 Offiziere ums Leben, darunter ein Generalmajor sowie Fähnriche und Vertragsdiener. Am Bord der An-26 waren keine Zivilisten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Flugzeugabsturz in Hmeimim: Opferanzahl präzisiert

Ein russisches Transportflugzeug des Typs An-26 ist bei der Landung am syrischen Flughafen Hmeimim abgestürzt. Nach den jüngsten Angaben des russischen Verteidigungsministeriums befanden sich am Bord der An-26 33 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Sie alle seien Militärs der russischen Streitkräfte. Zudem bestätigte das Verteidigungsamt noch einmal, das Flugzeug sei keiner Feuereinwirkung ausgesetzt worden. Die Sonderkommission ziehe in ihrer Ermittlung alle Versionen in Betracht. Vorläufig gehe man davon aus, dass ein technischer Fehler die Katastrophe verursacht haben könnte.