Syrien: Terroristen nehmen Krankenhaus unter Beschuss - Tote und Verletzte

Die Gefechte in verschiedenen Teilen Syriens haben wieder an Intensität zugenommen. Besonders Zivilisten leiden an den heftigen Kämpfen und an den Übergriffen verschiedener Terrorverbände. Laut dem Russischen Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien nehmen die Terroristen nun häufiger gezielt Krankenhäuser unter Beschuss.