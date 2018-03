Das sind die gefährlichsten Städte der Welt

Die mexikanische Stadt Los Cabos führt die Rangliste an. Den zweiten Platz belegt die venezolanische Hauptstadt Caracas. Beide Städte haben Mordraten von mehr als 111 Morden pro 100.000 Einwohner. Die drittgefährlichste Stadt der Welt ist laut der Studie das mexikanische Acapulco, wo die Mordrate bei 106,6 Morden pro 100.000 Einwohner liegt.

Auf der Liste stehen 50 Städte, überwiegend in Lateinamerika. Am stärksten vertreten sind Brasilien und Mexiko: 17 bzw. 12 gefährliche Städte. Europa ist in dem Ranking nicht vertreten.

