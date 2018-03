Ost-Ghuta: Kämpfer beschießen Flüchtlingskolonne mit 300 Familien

Kämpfer haben eine Kolonne beschossen, in der 300 Familien in die Ortschaft Mleiha, und zwar zum südlichen Ausgang aus Ost-Ghuta, fuhren. Dies teilte der Sprecher des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Generalmajor Wladimir Solotuchin, gegenüber Journalisten mit.