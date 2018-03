„Frauenrechte sind Menschenrechte“: Frauenkampftag 2018 in Berlin – VIDEO und FOTOs

Dass Feminismus in unserer Gesellschaft ein Thema und der Kampf für die Rechte der Frauen noch lange nicht ausgefochten ist, hat sich am Internationalen Frauentag, der seit nunmehr 107 Jahren am 8. März begangen wird, gezeigt. Sputnik war bei der Demonstration zum Weltfrauentag in Berlin dabei.

Quer durch die Bundesrepublik gab es am Donnerstag Demonstrationen. Auch in Berlin-Neukölln hatten sich am frühen Abend etwa 5000 Demonstranten auf dem Hermannplatz versammelt, um den „Frauen*Kampftag 2018“ zu begehen.

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Frauenkampftag 2018 in Berlin

Im Aufruf des Bündnisses „Frauen*Kampftag“ war zu lesen, dass trotz der großen Errungenschaften der letzten 100 Jahre in puncto Gleichberechtigung noch viel zu tun ist.

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Frauenkampftag 2018 in Berlin

„Wir kämpfen für eine gerechte Verteilung der Arbeit, gleiche Zugangschancen, radikale Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich und für ein gutes Leben. Maßgeblich Frauen sind betroffen von häuslicher Gewalt. Sexismus und sexualisierte Übergriffe sind in allen Teilen der Gesellschaft alltäglich. Wer sie anprangert, wird belächelt oder als überempfindlich verunglimpft".

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Frauenkampftag 2018 in Berlin

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Frauenkampftag 2018 in Berlin

"In vielen Ländern haben Frauen noch weniger Rechte und noch weniger Chancen auf rechtliche, politische und wirtschaftliche Gleichstellung als hier. Weltweit gibt es aber auch wieder eine wachsende Bewegung gegen diese Verhältnisse. Hashtags wie #MeToo, in denen Frauen bekennen, sexualisierte Übergriffe erlebt zu haben, verbreiten sich auf der Welt wie ein Lauffeuer, was zeigt: Sexuelle Übergriffe sind keine Einzelfälle. Frauen gehen überall für ihre Rechte auf die Straße, für bessere Lebensverhältnisse, mehr Geld, mehr Chancen.“

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Frauenkampftag 2018 in Berlin

War es 2017 Donald Trump, der durch frauenfeindliche Äußerungen die Proteste befeuert hatte, steht in diesem Jahr neben der globalen #MeToo-Bewegung das deutsche Abtreibungsrecht im Zentrum der Frauenproteste.

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Frauenkampftag 2018 in Berlin

„Wir fordern die sofortige Streichung des Paragrafen 219 a StGB, der Ärztinnen und Ärzten ‚Werbung‘ für Abtreibung verbietet. Wir fordern: Weg mit dem gesamten Strafrechtsparagrafen 218!“, heißt es im Demonstrationsaufruf. Auch auf zahlreichen Plakaten der Protestierenden fanden sich diese Themen wieder.

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Transparent beim Frauenkampftag 2018 in Berlin

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Transparent beim Frauenkampftag 2018 in Berlin

Neben verschiedenen Frauenverbänden und Gewerkschaften fanden sich zur Unterstützung der Demonstration auch Linken-Politiker ein, darunter auch Parteichefin Katja Kipping. „Frauenrechte sind Menschenrechte“ ist die Botschaft, die die Linkspartei mit ihrem Transparent auf die Straße trägt.

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Frauenkampftag 2018 in Berlin

Die bunte Demonstration, der sich Frauen und Männer verschiedener Altersgruppen und Nationalitäten angeschlossen hatten und die mit kreativen Plakaten und Musik für Frauenrechte durch die Straßen Berlins gezogen ist, endete am Abend des Internationale Frauentages friedlich.

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Demonstrantinnen beim Frauenkampftag 2018 in Berlin

Bericht: Ilona Pfeffer