Dieses EU-Land hat die größten Verteidigungsausgaben

„Die Verteidigungsausgaben am BIP in Estland waren 2016 die höchsten in der EU, sie betrugen 2,4 Prozent“, heißt es im Bericht.

Estland sei von Griechenland (2,1 Prozent) und Großbritannien (2 Prozent) gefolgt worden.

Die niedrigsten Verteidigungsausgaben seien in Irland (0,3 Prozent), Luxemburg (0,4 Prozent), Österreich und Malta (jeweils 0,6 Prozent) registriert worden.

In der gesamten EU würden die Verteidigungsausgaben 1,3 Prozent am BIP und in den Staaten der Eurozone 1,2 Prozent am BIP betragen, so der Bericht weiter.

In Estland beliefen sich die Verteidigungsausgaben auf sechs Prozent des Staatshaushalts, was auch der höchste Kennwert in Europa sei. Auf den Plätzen zwei und drei seien Großbritannien mit 4,8 Prozent und Litauen mit 4,6 Prozent gelandet.