Am Freitagabend war berichtet worden, dass ein bewaffneter Unbekannter in einer Schutzweste in ein Veteranenheim in der Stadt Yountville eingedrungen sei und drei Menschen als Geisel genommen habe. Das FBI hatte versucht, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, jedoch ohne Erfolg.

Alle drei Todesopfer waren laut der Zeitung „Napa Valley Register“ Frauen. Der Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, hat den Tod der Frauen inzwischen bestätigt.

Der Täter war laut dem Sender Teilnehmer eines Programms für Soldaten mit emotionalen Traumata. Vor zwei Wochen habe man ihn aus diesem Programm ausgeschlossen.