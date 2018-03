Erstmals organisiert: Dutzende Zivilisten können Ost-Ghuta verlassen

In der Nacht auf Sonntag haben Zivilisten erstmals organisiert die Ortschaft Misraba in der umkämpften syrischen Rebellenenklave Ost-Ghuta verlassen können. Dies teilte der Sprecher des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Generalmajor Wladimir Solotuchin, mit.