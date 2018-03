Deutscher TV-Sender „entdeckt“ Ufo in FOTO aus St. Petersburg

„Ein Bild irgendwo zwischen Science Fiction und Disneys ,Die Eisköniginʻ“, heißt es im Artikel des TV-Senders. Darin wurde ein Foto des Russen Alexander Lubjantschenko analysiert.

Auf der Aufnahme ist das Sankt-Petersburg-Stadion zu sehen, das wie „eine fliegende Untertasse – oder, wie es auf Russisch heißt, ein fliegender Teller“ aussieht. Der TV-Sender betonte dabei, dass es solche Fotos im Sommer, wenn im Stadion Spiele der Fußball-WM stattfinden, nicht geben werde.

Das Sankt-Petersburg-Stadion war nach dem Entwurf des japanischen Architekten Kishō Kurokawa am Standort des alten Kirow-Stadions aufgebaut worden. Das erste offizielle Fußballspiel in der Arena fand am 22. April 2017 statt. Während der Fußball-WM 2018 werden unter anderem Brasilien, Argentinien und Russland hier spielen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in elf russischen Städten statt: Moskau, Kaliningrad, St. Petersburg, Kasan, Wolgograd, Nischni Nowgorod, Samara, Saransk, Rostow am Don, Sotschi und Jekaterinburg.