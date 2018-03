„Meine Arbeit mit dem Präsidenten ist…“: Kreml-Sprecher reagiert auf Putins Kritik

„Meine Arbeit mit dem Präsidenten wird immer von seiner Kritik begleitet. Er ist ein sehr anspruchsvoller Chef. Das ist ein absolut normaler Arbeitsprozess. Die Kritik ist manchmal schärfer, manchmal weniger. Es gibt ja kaum einen solchen Sprecher, der von seiner Führung nicht kritisiert wird. Das kann nur ein Sprecher sein, der gar nichts tut. Ich äußere nie meine Meinung“, sagte Peskow.

© Sputnik/ Sergej Gunejew Putin gibt zu: Sein Pressesekretär Peskow redet manchmal Quatsch

Zuvor hatte Putin in einem Interview für den US-Fernsehsender NBC erklärt, er kontrolliere nicht die Äußerungen der Mitarbeiter seiner Administration. „Glauben Sie etwa, dass ich einen jeden kontrolliere? So redet mein Pressesekretär (Dmitri) Peskow manchmal solchen Quatsch, dass ich denken muss: Was sagt er da? Wer hat ihn dazu beauftragt?“, so Putin.