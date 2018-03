Revolutionär oder Schmarrn? – Genderneutrale Muttertagskarten in GB erhältlich

Der britischen Zeitung zufolge lautet die Gratulationsformel, in der das Wort „Mother“ durch das Pronomen „You“ ersetzt ist, folgendermaßen: „Happy You Day“. Neben diesen Novitäten werden auch traditionelle Glückwunschkarten zum Verkauf angeboten.

Wie das Unternehmen Waitrose mitteilte, soll mit den neuartigen Grußkarten die Zahl von „Empfängern“, so beispielsweise von Transgender-Mamas und Transgender-Omas, erweitert werden.

Das Supermarktnetz Scribbler bietet seinerseits Grußkarten für gleichgeschlechtliche Paare an. Darauf stehen Sprüche geschrieben wie: „Zwei Mamas sind besser als eine“ und „Papa, danke dafür, dass du die beste Mama bist“.

Auf Bitten etlicher Transgender-Aktivisten haben manche Schulen in Großbritannien die Feierlichkeiten zum Muttertag umbenannt und den „Tag des besonderen Menschen“ gefeiert.

Der Muttertag wird in Großbritannien am vierten Sonntag in der österlichen Fastenzeit gefeiert. In diesem Jahr wurde er am 11. März begangen.