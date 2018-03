Nach Großbrand in Einkaufszentrum: Putin ordnet Tag der Trauer in Russland an

Russlands Präsident hat wegen der jüngsten Tragödie in einem sibirischen Einkaufszentrum mit 64 Toten den Erlass über einen nationalen Tag der Trauer für den 28. März unterzeichnet, teilte am Dienstag der Kreml-Pressedienst mit.

© Sputnik/ Aleksej Druschinin Tragödie in Russland: Putin nennt Grund für Brand in Einkaufszentrum

„Bei dem Brand, der sich am 25. März 2018 in der Stadt Kemerowo im Gebiet Kemerowo ereignete, gab es zahlreiche Tote und Verletzte. Während ich um die Toten trauere und ihren Verwandten und Familienangehörigen kondoliere (…), ordne ich an, den 28. März 2018 zum Trauertag in Russland zu erklären“, heißt es in dem entsprechenden Erlass des russischen Präsidenten.

Darüber hinaus werden alle Staatsflaggen im Land auf Halbmast gesetzt. Alle Unterhaltungsveranstaltungen und —sendungen sollten abgesagt werden.