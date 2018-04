Syrien: Zivilisten in Duma erheben sich gegen Extremisten

Zivilisten in der syrischen Stadt Duma in Ost-Ghuta sind massenhaft auf die Straße gegangen, um gegen die radikale Gruppierung „Dschaisch al-Islam“ zu protestieren. Dies teilte der syrische Bürgerrechtleer Amar Jamal gegenüber Sputnik mit.

„Zurzeit finden Kundgebungen in Al-Hadjaria (Stadtviertel), auf den Plätzen Schuhada und Ghanam sowie im Stadtviertel Arak statt", sagte Jamal. Die Zivilisten würden „von 15 bis 20 Kämpfern geschützt, die auf die Seite der Zivilbevölkerung übergelaufen sind".

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Verweis auf eine Quelle im syrischen Sicherheitsdienst berichtet, dass die syrische Regierung und die Terrorkämpfer in Duma sich darauf verständigt hatten, dass die Extremisten alle von ihnen entführten Bürger freilassen und ihre letzte Hochburg in Ost-Ghuta am Sonntag verlassen sollen. Die Kämpfer sollen mit Bussen in die Stadt Dscharabulus im Norden der Provinz Aleppo gebracht werden.

Neuesten Angaben zufolge ist eine Buskolonne, die die erste Gruppe von Kämpfern in die Stadt Dscharabulus bringen soll, in Duma eingetroffen.