London entschuldigt sich für Durchsuchung des russischen Passagierflugzeugs

Das britische Zentrum für Flugsicherheit hat erklärt, warum ein Passagierflugzeug der russischen Fluggesellschaft Aeroflot Ende März in London durchsucht wurde, und sich dafür entschuldigt. Das gab der russische Verkehrsminister Maxim Sokolow am Freitag bei einem Wirtschaftsforum in der ostsibirischen Stadt Krasnojarsk bekannt.