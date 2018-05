Am 8. Mai fand in der Ukraine eine Aktion statt, die dem Jahrestag der Unterfertigung der Kapitulation gewidmet war. An den Veranstaltungen nahm auch der ukrainische Staatschef teil.

Оказывается, Петр Порошенко участвовал в подписании капитуляции Германии. По крайней мере, об этом сообщает украинское телевидение pic.twitter.com/UJ0x0meVoR — Индекс Оливье (@olivierindex) 9. Mai 2018

​

© AP Photo / Sergei Chuzavkov Poroschenko vor 9. Mai: Keine gemeinsamen Militärfeiertage mit Russland!

„Die Aktion ‚Erste Minute des Friedens‘, die dem Augenblick, in dem Deutschland die Kapitulation unterzeichnete, gewidmet war, unter der Teilnahme des Präsidenten Petro Poroschenko“, hieß es vom Sender

Aufgrund der unglücklichen Formulierung konnte der Satz auch anders verstanden werden und zwar, als hätte Deutschland die Kapitulation „unter der Teilnahme des Präsidenten Petro Poroschenko“ abgesegnet.

Am Dienstag beging man in der Ukraine zum vierten Mal den Tag des Gedenkens und der Versöhnung. Dieser Feiertag wurde im März 2015 offiziell verkündet. Somit hat sich das Land der westeuropäischen Tradition angeschlossen, den Sieg über das nazistische Deutschland am 8. Mai zu feiern. Der Siegestag des 9. Mai bleibt ein Staatsfest, jedoch werden alle offiziellen Veranstaltungen am 8. Mai durchgeführt.