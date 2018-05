Bizarrer Fund: Kosmisches Objekt bisher unbekannten Typs entdeckt

Demnach handelt es sich um einen „frühen” Magnetstern in einem verdunkelnden Doppelsternsystem. Magnetsterne frühen Typs in binären Sternensystemen seien sehr selten, betonen die Forscher. Frühere Studien konnten Ihnen zufolge die Existenz von derartigen Magnetsternen in Doppelsystemen nicht belegen.

Den Hinweis auf den jüngst entdeckten Magnetstern erhielten die Astronomen durch Beobachtungen des verdunkelnden binären Sternsystems HD 66051. Seine photometrischen Messungen zeigten, dass einer der Sterne im System – HD 66051 A – ein schwaches Magnetfeld produzieren würde.

HD 66051 A soll laut der Studie ein chemisch eigenartiger Stern der B-Klasse sein, der sich von den Sternen derselben Spektralklasse durch Anomalien in der chemischen Zusammensetzung und Erzeugung eines Magnetfeldes unterscheidet.