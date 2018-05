Echter Vampir: Ukrainischer ESC-Vertreter „beißt“ Moderatorin – VIDEO

Der Sänger Melovin, der die Ukraine bei dem internationalen Eurovision Song Contest 2018 (ESC) in Lissabon vertreten hat, hat bei einem Interview aus Scherz die Moderatorin gebissen. Ein Video ist auf Twitter veröffentlicht worden.

Die Moderatorin lenkte während des Interviews mit dem Sänger die Aufmerksamkeit auf dessen Ring und die farbigen Linsen in den Augen, wobei sie anmerkte, Melovin sei einem Vampir ähnlich. Als Antwort biss der Ukrainer demonstrativ die Moderatorin.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich ESC 2018: Sieg geht an israelische Sängerin Netta

Der Eurovision Song Contest war zum ersten Mal in Portugal veranstaltet worden, in der Arena Altice im Park der Nationen. Er stand unter dem Motto „All Aboard!“, in der Bühnengestaltung dominierte die Ozean-Thematik.

Das ESC-Finale fand am Samstag statt. Bei dem grandiosen Konzert sind 26 Wettbewerbsteilnehmer aufgetreten. Nach der Abstimmung unter den Zuschauern und auch nach der Entscheidung der Jury siegte die Sängerin Netta aus Israel, gefolgt von Eleni Foureira aus Zypern mit dem Song „Fuego“ und Cesár Sampson aus Österreich mit dem Song „Nobody But You“.