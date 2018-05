Familienmassaker in Australien: Opa tötet drei Generationen und dann sich selbst

Die sieben Leichen wurden demnach am Freitagmorgen auf der Farm Forever Dreaming im Weinbaugebiet Margaret River (Bundesstaat Westaustralien) aufgefunden.

Im Laufe der Ermittlungen soll sich herausgestellt haben, dass der 61-jährige Peter Miles für das Massaker verantwortlich ist . Er soll seine drei Jahre jüngere Ehefrau Cynda, die gemeinsame 35-jährige Tochter Katrina und vier Enkelkinder in deren Schlaf erschossen haben. Der Schütze selbst habe die Polizei alarmiert, sich aber noch vor deren Eintreffen das Leben genommen, so der Sender.

Miles soll emotional instabil gewesen sein. Laut Angehörigen hatte zuvor einer seiner Söhne Suizid begangen, ein weiterer sei schwer krank gewesen.

Das Familiendrama in Margaret River ist offenbar der größte Massenmord in Australien seit 1996. Damals hatte ein Mann Besucher eines Cafés in der Stadt Port Arthur (Tasmanien) unter Beschuss genommen – 35 Menschen kamen ums Leben.