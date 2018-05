Warum Asow-Kämpfer Präsident Poroschenko nicht die Hand reichte

Als Tolmatschow, der Reihe nach die Teilnehmer der Zeremonie begrüßend, Poroschenko gegenüberstand, hat er dem Portal UA1 zufolge die ausgestreckte Hand des Präsidenten ignoriert und ist an ihm vorbeigegangen. Wie ein Video zeigt, hat der Asow-Kämpfer in keiner Weise auf den Staatschef reagiert, selbst dann nicht, als dieser ihm auf die Schulter klopfte.

„Mich hat Poroschenkos langweilige Rede empört, bei der er damit prahlte, dass er die Einrichtung eines extra Ministeriums zur Unterstützung der Veteranen und Teilnehmer von Kampfhandlungen initiieren wolle“, kommentierte Tolmatschow, wobei er darauf hinwies, dass „der Krieg schon vier Jahre im Gange“ sei und man sich früher damit hätte befassen müssen.

Wenn Poroschenko „den Krieg nicht in die Länge gezogen“ hätte, würde es Tolmatschow zufolge bedeutend weniger verwundete Kämpfer geben.

„Ich meine, dass seine schmähliche Anwesenheit bei der Auszeichnungszeremonie nach dem Abschluss der Nationalen Spiele die Ehre der verwundeten Militärangehörigen nur beleidigt hat“, betonte der Asow-Kämpfer.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service/ Handout/ Mykola Lazarenko Ukraine: Eine Billion Dollar steht ins Haus – oder wie Poroschenko sich bereichert

Ihm missfiel auch, dass Poroschenko „völlig unpassend von seinem Deutschland-Besuch erzählt hat“. Zugleich zeigte sich Tolmatschow zufrieden darüber, dass in diesem Jahr an den Invictus Games mehr bei Kampfhandlungen verletzte Kämpfer teilgenommen haben als im Vorjahr.

Das Regiment Asow der ukrainischen Nationalgarde hatte an den Kampfhandlungen im Rahmen der von Kiew erklärten Anti-Terror-Operation (ATO) gegen die selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk im Donbass, die nach dem nationalistischen Umsturz in Kiew im Februar 2014 ausgerufen wurden, an den Kampfhandlungen teilgenommen.