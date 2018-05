Chinas „unsichtbarer“ Kampfjet auf Su-30-Radar gesichtet

Das Kampfflugzeug wurde demnach im Januar gesichtet. Damals hatten die chinesischen Kampfjets Chengdu J-20 und Shenyang J-11 im Berggebiet nahe Indiens Grenzen Luftübungen durchgeführt, hieß es. Die Su-30MKI-Piloten sollen die Manöver aus dem indischen Luftraum verfolgt haben.

„Chinesische Jets sind auf unserem Su-Radar sichtbar. Also sind sie in der Tat nicht ganz so unsichtbar, wie angenommen. Für ihre Ortung sind keine speziellen Technologien erforderlich. Die J-20 können mit konventioneller Radartechnik erkannt werden“, so der Befehlshaber der indischen Luftwaffe, Arup Shakha.

Durch die Luftübungen im indischen Grenzgebiet will China laut indischen Militärkreisen das indische Luftverteidigungssystem untersuchen und Wege, über die in das indische Territorium eingedrungen werden kann, aufspüren.

Der chinesische Mehrzweckjäger der fünften Generation, Chehgdu J-20, wird mithilfe der jüngsten Entwicklungen in den technologischen Bereichen, wie seine geringe Sichtbarkeit, hergestellt. Der Chehgdu J-20 wurde im Jahr 2017 in Dienst gestellt.

Su-30MKI, eine Version des russischen Mehrzweck-Kampfflugzeugs Su-30, die von Indien bestellt wurde, ist mit Triebwerken mit einem abweichenden Schubvektor und einem Radar vom Typ H011 „Bars” ausgestattet. Das durch hohe Auflösungskraft und Leistung geprägte Radar ist in der Lage, Raketen in die Luft- und Bodenziele zu lenken.