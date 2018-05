Mehr als die Hälfte der ausgereisten IS-Kämpfer hat deutschen Pass – Medien

Mehr als die Hälfte der Dschihadisten, die aus Deutschland nach Syrien und in den Irak ausgereist sind, besitzen nach den Informationen der Sicherheitsbehörden die deutsche Staatsangehörigkeit, berichten am Sonntag die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Verweis auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion.

Die Zahl der ausgereisten Dschihadisten nehme damit weiter zu, jedoch langsamer als vor zwei Jahren.

© AFP 2018 / Bernd Thissen / dpa „Dschihadismus gehört nicht zu Deutschland“: Gotteskriegern den Pass entziehen?

Seit 2013 hätten außerdem 243 Anhänger der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in Deutschland als ausländische Terrorvereinigung gelte, und der kurdischen Partei PYD in Richtung Konfliktregion das Land verlassen, um die Anti-IS*-Koalition zu unterstützen, so die Zeitungen der Funke-Mediengruppe

Der Bundesregierung sei aber nicht genau bekannt, wie viele Menschen aus Deutschland für Kampfhandlungen in das Dschihad-Gebiet aufgebrochen seien und über die deutsche und eine weitere Staatsbürgerschaft verfügen würden.