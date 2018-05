IS bekennt sich zu Anschlag auf Kirche in Tschetschenien

Der Islamische Staat hat sich laut der Agentur Reuters zu dem Anschlag auf die Erzengel-Michael-Kirche in der Stadt Grosny bekannt.

Das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat am 19. Mai mitgeteilt, dass vier IS-Kämpfer in Grosny getötet worden seien.

Die Terroristen haben am Samstag versucht, in der Erzengel-Michael-Kirche Geiseln zu nehmen.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Südrussland: Vier Terroristen nach versuchter Geiselnahme in Kirche getötet

„Eine Gruppe von Terroristen hat den Versuch unternommen, in die Erzengel-Michael-Kirche der Stadt Grosny einzudringen. Bei der Spezialoperation zur Neutralisierung der Angreifer wurden zwei Polizisten getötet. (…) Ein Gemeindemitglied der Kirche starb ebenfalls“, so eine Quelle in den tschetschenischen Sicherheitsbehörden.

* Islamischer Staat (IS, auch Daesh), eine in Russland verbotene Terrorvereinigung