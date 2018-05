Nach Streit: Ukrainischer Soldat wirft Granate auf Zivilisten

In der Westukraine hat eine verbale Auseinandersetzung von Zivilisten mit einem Armeeangehörigen tragisch geendet: Der Feldwebel warf eine Handgranate auf seine Opponenten. Neun Menschen wurden dabei verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am 20. Mai in der Ortschaft Lisna Tarnowizja im westlichen Gebiet Iwano-Frankiwsk, wie der ukrainische Innenminister Arsen Awakow via Twitter mitteilte. Der Feldwebel, der zu Hause auf Urlaub gewesen sei, habe aus Frust nach einem Streit mit anderen Bürgern eine Splittergranate auf sie geworfen.

Über den Zustand der neun Verletzten ist bisher nichts Näheres bekannt.

Awakow hat im Zusammenhang mit diesem Vorfall die Kommandeure der Truppenteile aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Armeeangehörige keine Munition in den Urlaub mitnehmen. „Kommandeure, Granaten sind kein Souvenir für Soldaten zu Mitnehmen!“, schrieb der Minister.