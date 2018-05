Moskau: Darum war Alaska-Verkauf für Russland und USA beiderseitig vorteilhaft

Der Verkauf Alaskas durch das Russische Reich an die USA im Jahr 1867 ist in letzter Zeit Thema öffentlicher Diskussionen. Artjom Rudnizki, Vize-Leiter des historisch-dokumentarischen Departements des russischen Außenministeriums, hat am Montag beim russisch-amerikanischen Forum „Dialog Fort Ross - Treffen in Russland“ Stellung dazu genommen.