Auf YouTube ist ein Video erschienen, das einen Wirbelsturm in der westsibirischen Stadt Tjumen zeigt. Nach Angaben der örtlichen Zivilschutzbehörde hat die Geschwindigkeit des Sturms 26 Meter pro Sekunde erreicht.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie an mehreren Orten der Stadt der Sturm den Sand in die Luft wirbelt.

„Das sind keine Szenen aus einem Katastrophenfilm. Das ist der gestrige Hurrikan in Tjumen“, kommentiert ein User das Video im sozialen Netzwerk „VKontakte“.

Zahlreiche Nutzer führten denselben Vergleich an.