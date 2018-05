Tote Bettlerin entpuppt sich als Millionärin

Die libanesische Polizei hat in Beirut die Leiche der 52-jährigen Fatima Otman entdeckt, die an einem Herzanfall gestorben war. Bei ihr haben die Beamten ein Sparbuch gefunden, auf dessen Konto 1,7 Milliarden Libanesische Pfund (ca. 1,1 Millionen US-Dollar) liegen sollen, berichtet der arabischsprachige Nachrichtensender „Al Arabiya“ am Mittwoch.