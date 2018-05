Revolutionär: Russischer Ingenieur entwickelt gedankengesteuerten Rollstuhl - VIDEO

Der russische Ingenieur Iwan Newsorow hat ein einzigartiges Steuersystem für einen elektrischen Rollstuhl entwickelt, das Signale des menschlichen Gehirns in Kommandos konvertiert. Zurzeit finden erste Tests statt, berichtet am Mittwoch die Staatliche Technische Universität in Nowosibirsk, an der Newsorow seinen akademischen Grad erlangt hatte.