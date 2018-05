Wie ein Mensch: Koala angelt an Flussufer – VIDEO

Ein Video zeigt, wie ein Koala am Ufer des Murray-Flusses unweit der Stadt Strathmerton, drei Autostunden nördlich von Melbourne, Fische fängt.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie der Koala wie ein Mensch am Flussufer sitzt und eine Angel in den Vorderpfoten hält.

Laut dem Autor des Videos hat das Tier dort so etwa drei Stunden gesessen. „Das ist nur in Australien möglich!“, heißt es in der Beschreibung zu dem Clip auf YouTube.