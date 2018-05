MH17-Abschuss: Bodenluftrakete soll vom russischen Militär stammen – Experten

Das Luftabwehrsystem, das im Juli 2014 die Boeing 777 der Malaysia Airlines mit der Flugnummer MH17 zum Absturz brachte, soll aus dem russischen Militär stammen. Dies behaupten Experten aus dem internationalen Ermittlerteam JIT, das seit Jahren zur Katastrophe mit fast 300 Toten in der Ost-Ukraine ermittelt.

Das Buk-Flugabwehrsystem soll demnach aus der 53. Brigade der in Kursk stationierten russischen Armee stammen. Dies teilten die Ermittler bei einer Pressekonferenz in der niederländischen Stadt Bunnik am Donnerstag mit. Diese Behauptung sollen zahlreiche Fotos, Videos und Aussagen von Zeugen belegen. Welche genau, wurde nicht präzisiert.

Die Recherchegruppe AntiBellingcat, die die westlichen Ermittlungen zur MH17-Katastrophe analysiert, hatte bereits 2016 auf unverkennbare Konstruktions-Unterschiede auf Buk-Bildern verwiesen.

Am heutigen Donnerstag wiederholte das Ermittlungsteam erneut seine Behauptung von 2016, das Luftabwehrsystem sei aus Russland auf ein zu der Zeit von Kiew kontrolliertes Gebiet geholt und nach der Katastrophe zurück nach Russland gebracht worden. Wer genau geschossen hat, ist noch immer unklar.

Moskau wies diese Schlüsse bisher als voreingenommen zurück: Die Ermittler bauten ihre Version allein auf Angaben, die von der ukrainischen Regierung übermittelt worden waren.

Der niederländische JIT-Vertreter Wilbert Paulissen sagte am Donnerstag in einem Sputnik-Gespräch, die Ermittlungen befänden sich in der letzten, jedoch der schwierigsten Etappe. Wann die Ermittlungen abgeschlossen werden könnten, könne er nicht sagen: „Jedenfalls sind wir jetzt dem Ende näher als dem Anfang.“

Die Boeing 777 der Malaysia Airlines mit der Flugnummer MH17 war am 17. Juli im umkämpften ostukrainischen Gebiet Donezk abgestürzt. Alle 298 Insassen der Verkehrsmaschine, die von Amsterdam nach Malaysia unterwegs war, kamen ums Leben. In der Region lieferten sich die ukrainische Armee und bewaffnete Regierungsgegner heftige Gefechte. Die Regierung in Kiew und die Milizen warfen sich gegenseitig vor, den Jet abgeschossen zu haben.