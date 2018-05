Irakische Kampfjets greifen IS-Ziele in Syrien an

„Irakische Kampfflugzeuge vom Typ F-16 versetzten heute Morgen Luftschläge, die auf einen Stab der IS-Kämpfer sowie ein Munitionslager abzielten, wo sich mehrere Terroristen befanden", heißt es in der Mitteilung.

Demnach wurden Luftschläge in der Umgebung der syrischen Stadt Hadschin auf der Grundlage von Aufklärungsdaten und einer Anordnung des irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi geführt. Die Ziele des Einsatzes sollen erreicht sein, die Stellungen der Terroristen seien völlig zerstört. Die Zahl der getöteten Terroristen wurde nicht genannt.

© AP Photo / Khalid Mohammed Chef-Propagandist der IS-Terroristen in Syrien tot

Zuvor hatte die irakische Luftwaffe in diesem Jahr mehrere Luftschläge in Syrien unweit der Grenze zwischen den beiden Ländern geführt. Bei der Vereinbarung der Schläge soll laut den irakischen Behörden das seit 2015 in Bagdad funktionierende Informationsaustauschzentrum genutzt worden sein. An der Arbeit des Zentrums nehmen der Irak, Syrien, der Iran und Russland teil.