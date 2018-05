Rammstein-Frontsänger erneut Vater? Ukrainischer Ex-ESC-Star Loboda gebärt Tochter

Die ukrainische Sängerin und Ex-ESC-Star Swetlana Loboda hat laut dem russischen Nachrichtenportal Vesti.ru am Donnerstag eine Tochter geboren. Den Gerüchten zufolge soll Rammstein-Sänger Till Lindemann der Vater des Kindes sein.

Die Geburt solle in einer der teuersten Kliniken in Los Angeles stattgefunden haben, so Vesti.ru.

Loboda selbst hat auf ihrer Instagram-Seite ein Foto gepostet, auf dem zu sehen ist, wie sie das Baby stillt.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 25 Май 2018 в 12:16 PDT

Im März 2018 waren auch in deutschen Medien Berichte aufgetaucht, dass Loboda und Lindemann ein gemeinsames Kind erwartet haben.