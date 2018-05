Bierfässer und Abwässer: Schweden braut das öko-freundlichste Bier der Welt

Die neue Hopfen-Malz-Kreation soll die Bierliebhaber auf die Trinkwasserknappheit auf dem Planeten aufmerksam machen und die Menschen von der Harmlosigkeit des gereinigten Wassers überzeugen.

Für die Herstellung des Gerstensaftes hat Nya Carnegiebryggeriet mit dem schwedischen Umweltforschungsinstitut zusammengearbeitet, das sich seit Jahren mit Technologien für Abwasserklärung befasst.

„PU:REST ist ein kristallklares Bier mit dem Geschmack der Zukunft – er wird Sie dazu bringen, den Wert des Wassers neu zu beurteilen“, heißt es in der offiziellen Video-Präsentation.

Das Bier wurde am 25. Mai in Stockholm vorgestellt. In Zukunft sollen zudem einige Bierfeste und Restaurants mit PUR:REST beliefert werden.

Auch Brauereien in den US-Staaten Colorado und Oregon produzieren Schmutzwasserbier.