Großbrand im Europapark Rust: Parkgelände komplett geräumt - FOTOs

Im Europapark Rust in Baden-Württemberg ist ein Großbrand ausgebrochen. Eine Lagerhalle soll komplett in Flammen stehen. Nach Angaben der Rettungskräfte konnte die Lage noch nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Nach Medienberichten soll der Park komplett geräumt worden sein. Wie die Feuerwehr Offenburg mitteilte, steht eine Lagerhalle in Flammen. Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis seien alarmiert worden.

"Der Park wurde komplett geräumt", sagte auch ein Polizeisprecher.

Nach Ausbruch des Feuers mussten tausende Besucher in Sicherheit gebracht werden. Laut Polizei hielten sich am Samstag etwa 25.000 Gäste in dem Park auf.

Auf Fotos in sozialen Netzwerken ist dichter Rauch über dem Parkgelände zu sehen.

Grosseinsatz Europapark Rust. Nach aktuellen Informationen gibt es einen Brand im Europapark Rust. Dort soll eine Achterbahn brennen. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort oder auf der Anfahrt. pic.twitter.com/TXHer0Vnrf — Blaulicht&Trucks (@TrucksBlaulicht) 26. Mai 2018

Während Rauch über dem #Europapark aufsteigt, fährt die Euromir weiter. pic.twitter.com/vyqs0lSQ7J — Frank (@LightCubePics) 26. Mai 2018

​Einsätzkräfte warnten zudem, dass das Feuer nicht unter Kontrolle ist.

"Das Feuer breitet sich noch stark aus. Wir haben die Lage noch nicht unter Kontrolle", erklärte in diesem Zusammenhang ein Vertreter der Feuerwehr in Ortenau.

Man sei dabei, "weitere Einsatzkräfte nachzuziehen." Zudem liege die Zahl der Helfer vor Ort "deutlich über 200".