Innerhalb weniger Stunden: Zwei Kleinflugzeuge stürzen in Baden-Württemberg ab

In Baden-Württemberg ist es am Sonntag innerhalb weniger Stunden zu zwei Flugzeugunfällen gekommen. Zunächst ist ein Kleinflugzeug in Mosbach bei Heilbronn abgestürzt. Nur kurze Zeit später ereignete sich ein ähnliches Unglück in Nürtingen bei Reutlingen. Die Piloten beider Maschinen sind ums Leben gekommen.