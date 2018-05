Ukrainische Sabotageagenten gefährden nach wie vor Halbinsel Krim – FSB

„Die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze ist schwierig", sagte er im Interview mit Sputnik, das er im Vorfeld des Tages der Grenzschützer gab, der in Russland am 28. Mai begangen wird. Die größte „Dynamik" sollen die Grenzabschnitte zur Halbinsel Krim und zum Gebiet Rostow haben. Dort bestehe das Risiko, dass Sabotage- und Aufklärungsgruppen in das russische Staatsgebiet eindringen sowie Waffen und Munition geschmuggelt werden könnten.

Provokationen gegen russische Objekte des Geschäftslebens in dem Teil des Schwarzmeerbeckens, der an die Halbinsel Krim angrenze, sowie gegen Schiffe, die in Richtung der Krimer Häfen fahren würden, würden regelmäßig stattfinden.

Zudem verwies Kulischow darauf, dass die Ukraine seit Anfang des laufenden Jahres die biometrische Kontrolle für russische Bürger eingeführt habe, die die Grenze überqueren würden. Dabei würden Beamte der kontrollierenden ukrainischen Behörden russische Bürger unbegründet daran hindern, die Grenze zu passieren, und sich gegenüber ihnen grob und unkorrekt verhalten.

Außerdem würden „rechtsradikale Kräfte" versuchen, provokative Handlungen gegenüber den die Grenze überquerenden russischen Staatsbürgern zu unternehmen, so Kulischow.

Allerdings sei die russische Grenzschutzbehörde in der Lage, die Rechtsordnung an der Grenze zur Ukraine zu unterstützen: Grenzverletzungen würden rechtzeitig entdeckt und unterbunden, sagte Kulischow.