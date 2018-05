Kuba: Sturm Alberto drängt Tausende Menschen aus Häusern und nähert sich USA

Der Sturm führte demnach zum Ansteigen des Wasserspiegels in Flüssen und in Kubas größtem Stausee Zaza sowie zu den Überflutungen in den Provinzen Pinar del Rio, Artemisa, Matanzas, Villa Clara und Sancti Spiritus.

Die Provinz Sancti Spiritus in Zentralkuba wurde von „Alberto“ am meisten betroffen. Allein von dort mussten der Zeitung „ El Nuevo Herald “ zufolge 3600 Menschen evakuiert werden.

Laut der US-Behörde National Hurricane Center (NHC) erreichten die Winde Geschwindigkeiten von maximal 104 Stundenkilometern. „Alberto“ bildete sich schon eine Woche vor dem üblichen Beginn der Hurrikan-Saison und bewegt sich nach Nordosten. In der Nacht auf Dienstag soll der Sturm den süd-östlichen Teil der USA heimsuchen.

Nach Einschätzung der Agentur Bloomberg können die Schäden durch den Tropensturm bereits auf mehr als eine Milliarde Dollar beziffert werden.

Früheren Berichten zufolge hatten die Behörden der US-Bundesstaaten Florida, Mississippi und Alabama wegen des nahenden Tropensturms den Notstand ausgerufen.