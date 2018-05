Flammeninferno in estnischem Militärobjekt: Brandfläche seit Freitag vervielfacht

Die Fläche des Brandes auf dem Zentralen Militärübungsgelände der estnischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Pala in der Gemeinde Kuusalu, der seit Freitag andauert, ist am Montag von 50 auf 150 Hektar gewachsen. Dies geht aus einer Mitteilung des estnischen Rettungsdepartements hervor.